De magie van live begint bij Royal Dutch Jaarbeurs. Want als mensen live samenkomen, gebeurt er iets moois. Dat is wat wij hier elke dag mogelijk maken. In het hart van Nederland, midden in Utrecht, bieden wij ruimte voor live ontmoetingen in alle vormen en maten. Ondersteund door mensen die precies weten hoe je er iets bijzonders van maakt. We denken met je mee voor catering op maat, bieden professionele audiovisuele ondersteuning en helpen je met de productie en decoratie. Samen zorgen we ervoor dat elk detail klopt, zodat jij en je gasten volledig het event kunnen beleven.
Met 10 hallen, meer dan 65 vergader- en congreszalen, een theater, restaurants en een studio geven we elk event de ruimte die het nodig heeft.
Mei 2026
Juni 2026
Tentoonstelling Van Gogh in Utrecht: De meeslepende ervaring Ervaar Vincent Van Gogh zoals je dat nog nooit eerder hebt gedaan in een gloednieuwe beleving na de laatste editie in 2019! Een van de 12 meest meeslepende belevingen in de wereld…
zondag 1 maart 2026 – zondag 31 mei 2026
De grootste verzameling originele Banksy-werken ooit in Nederland. Na een internationale tour langs steden als Londen, Sydney, Toronto en Miami komt een selectie van 150 geauthenticeerde Banksy-prints en unieke objecten exclusief naar de Jaarbeurs in Utrecht. Deze privécollectie is in…
donderdag 2 april 2026 – zondag 31 mei 2026
De Pokémon Regional Championships zijn dé plek waar competitieve Pokémon Trainers en enthousiaste fans samenkomen voor een weekend vol actie, strategie en plezier. Ga de strijd aan in de Pokémon Trading Card Game (TCG), de Pokémon Video Game Championships (VGC)…
zaterdag 16 mei 2026 – zondag 17 mei 2026
Cybersec Europe is hét toonaangevende cybersecurity-event van Europa waar innovatie, kennis en netwerken samenkomen. Ontdek de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, laat je inspireren door internationale topsprekers en ontmoet professionals uit de hele keten – van CISO’s en…
woensdag 20 mei 2026 – donderdag 21 mei 2026
De duurzame stap naar de gezonde en gelukkige werkomgeving van morgen. WorkPlace Xperience zet de deelnemers aan tot actie met één helder doel: een werkomgeving creëren die productiever en gezonder is en zo bijdraagt aan een duurzame samenleving. Horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen! Leer hoe je generaties en diverse achtergronden…
woensdag 20 mei 2026 – donderdag 21 mei 2026
Cinair Drive-in Bioscoop brengt de magie van de klassieke drive-in cinema terug naar Utrecht. Beleef een unieke filmervaring vanuit je eigen auto terwijl je geniet van blockbusters en comfortabele service. En een leuke extra; de prijs is inclusief een drankje…
donderdag 21 mei 2026 – zondag 24 mei 2026
BCF Career Event is the largest Life Sciences career event in Europe. It is the meeting place for everyone who is or wants to be active in Bio/Life Sciences, Chemistry, Food or Pharma. BCF Career Event offers you the opportunity…
donderdag 21 mei 2026
Ben jij een echte motorliefhebber en wil je het motorrijden niet alleen zien, maar vooral zelf beleven? Dan is RIDERS Festival powered by MOTORbeurs Utrecht echt iets voor jou. RIDERS Festival is hét buitenevent voor iedereen met een passie voor…
zaterdag 30 mei 2026 – zondag 31 mei 2026
VIV Europe is the top quality event for the animal and poultry husbandry. Professionals active in the production of poultry, eggs, swine, feed technology, digital farming and management, milk production and dairy farming, all have numerous reasons to meet up….
dinsdag 2 juni 2026 – donderdag 4 juni 2026
(HEEL VEEL) TIJD WINNEN MET AI ‘Iedereen heeft het over de ongelofelijke tijdwinst die je kunt boeken met AI … en toch heb ik het nog steeds heel druk’ Ken je dat? Je hoort overal om je heen dat AI…
woensdag 3 juni 2026
Ben jij benieuwd naar de nieuwste toepassingen van data in de zorg? Wil je ontdekken welke innovaties en marktoplossingen jouw organisatie écht verder helpen? En wil je in contact komen met gelijkgestemden uit de care, cure, GGD, GGZ en jeugdzorg?…
woensdag 3 juni 2026
Eurocities Annual Conference – Sharing horizons, connecting people The Eurocities Annual Conference 2026 will mark the 40th anniversary of the network, celebrating four decades of collaboration between European cities and reaffirming their role as engines of democracy, peace, and innovation….
maandag 8 juni 2026 – woensdag 10 juni 2026