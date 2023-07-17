We Are Live

De magie van live begint bij Royal Dutch Jaarbeurs. Want als mensen live samenkomen, gebeurt er iets moois. Dat is wat wij hier elke dag mogelijk maken. In het hart van Nederland, midden in Utrecht, bieden wij ruimte voor live ontmoetingen in alle vormen en maten. Ondersteund door mensen die precies weten hoe je er iets bijzonders van maakt. We denken met je mee voor catering op maat, bieden professionele audiovisuele ondersteuning en helpen je met de productie en decoratie. Samen zorgen we ervoor dat elk detail klopt, zodat jij en je gasten volledig het event kunnen beleven.

Met 10 hallen, meer dan 65 vergader- en congreszalen, een theater, restaurants en een studio geven we elk event de ruimte die het nodig heeft.

Onze eventlocaties

Congrescentrum Media Plaza

20 – 1000 deelnemers
3 congresgebieden

Beatrix Theater

350 – 2000 deelnemers
Unieke theaterzaal

Vergaderzalen MeetUp

1 – 240 deelnemers
30 vergaderzalen

Jaarbeurs Studio

In-house begeleiding
Plug & Play ervaring

Beurslocatie

10.000+ deelnemers
10 flexibele hallen

Restaurant Speys

1100 deelnemers
Flexibele ruimtes

Hier worden wij blij van

Clinisys Customer Summit
Zoals ook in de vorige jaren, waren we heel blij met de professionele aanpak van de Jaarbeurs.
Nationaal Warmte Congres
Perfecte samenwerking
KNMP Najaarscongres
Een locatie die uitblinkt in samenwerking, flexibiliteit en haar veelzijdige karakter. Een warm team dat met je meedenkt.
Platform Formalities Officers
Dankzij de hulpvaardige en flexibele medewerkers van de Jaarbeurs hadden we een geweldig evenement.
SGP-jongerendag
Erg prettige samenwerking, vriendelijke mensen en erg professioneel.
ProRail
Een hele makkelijke en flexibele ervaring. Snel schakelen en goed om aanpassingen op elk moment nog samen op te pakken.
Vuist tegen voedselarmoede
Meedenkend, snel reagerend, uitstekende service

Agenda

Mei 2026

Juni 2026

Van Gogh: The Immersive Experience

Tentoonstelling Van Gogh in Utrecht: De meeslepende ervaring Ervaar Vincent Van Gogh zoals je dat nog nooit eerder hebt gedaan in een gloednieuwe beleving na de laatste editie in 2019! Een van de 12 meest meeslepende belevingen in de wereld…

Kalender icoon zondag 1 maart 2026 – zondag 31 mei 2026

Gastevenement

The Art Of Banksy

De grootste verzameling originele Banksy-werken ooit in Nederland.​ Na een internationale tour langs steden als Londen, Sydney, Toronto en Miami komt een selectie van 150 geauthenticeerde Banksy-prints en unieke objecten exclusief naar de Jaarbeurs in Utrecht. Deze privécollectie is in…

Kalender icoon donderdag 2 april 2026 – zondag 31 mei 2026

Evenement van Jaarbeurs

Utrecht Pokémon Regional Championships 2026

De Pokémon Regional Championships zijn dé plek waar competitieve Pokémon Trainers en enthousiaste fans samenkomen voor een weekend vol actie, strategie en plezier. Ga de strijd aan in de Pokémon Trading Card Game (TCG), de Pokémon Video Game Championships (VGC)…

Kalender icoon zaterdag 16 mei 2026 – zondag 17 mei 2026

Gastevenement

Cybersec Europe

Cybersec Europe is hét toonaangevende cybersecurity-event van Europa waar innovatie, kennis en netwerken samenkomen. Ontdek de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, laat je inspireren door internationale topsprekers en ontmoet professionals uit de hele keten – van CISO’s en…

Kalender icoon woensdag 20 mei 2026 – donderdag 21 mei 2026

WorkPlace Xperience 2026

De duurzame stap naar de gezonde en gelukkige werkomgeving van morgen. WorkPlace Xperience zet de deelnemers aan tot actie met één helder doel: een werkomgeving creëren die productiever en gezonder is en zo bijdraagt aan een duurzame samenleving.  Horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen! Leer hoe je generaties en diverse achtergronden…

Kalender icoon woensdag 20 mei 2026 – donderdag 21 mei 2026

Gastevenement

Cinair Drive-in Bioscoop: 5 redenen voor een magische filmervaring in Utrecht

Cinair Drive-in Bioscoop brengt de magie van de klassieke drive-in cinema terug naar Utrecht. Beleef een unieke filmervaring vanuit je eigen auto terwijl je geniet van blockbusters en comfortabele service. En een leuke extra; de prijs is inclusief een drankje…

Kalender icoon donderdag 21 mei 2026 – zondag 24 mei 2026

Gastevenement

BCF Career Event

BCF Career Event is the largest Life Sciences career event in Europe. It is the meeting place for everyone who is or wants to be active in Bio/Life Sciences, Chemistry, Food or Pharma. BCF Career Event offers you the opportunity…

Kalender icoon donderdag 21 mei 2026

Gastevenement

RIDERS Festival – powered by MOTORbeurs Utrecht

Ben jij een echte motorliefhebber en wil je het motorrijden niet alleen zien, maar vooral zelf beleven? Dan is RIDERS Festival powered by MOTORbeurs Utrecht echt iets voor jou. RIDERS Festival is hét buitenevent voor iedereen met een passie voor…

Kalender icoon zaterdag 30 mei 2026 – zondag 31 mei 2026

Evenement van Jaarbeurs

VIV EUROPE

VIV Europe is the top quality event for the animal and poultry husbandry. Professionals active in the production of poultry, eggs, swine, feed technology, digital farming and management, milk production and dairy farming, all have numerous reasons to meet up….

Kalender icoon dinsdag 2 juni 2026 – donderdag 4 juni 2026

Evenement van Jaarbeurs

Extreme Time Management met AI

(HEEL VEEL) TIJD WINNEN MET AI ‘Iedereen heeft het over de ongelofelijke tijdwinst die je kunt boeken met AI … en toch heb ik het nog steeds heel druk’ Ken je dat? Je hoort overal om je heen dat AI…

Kalender icoon woensdag 3 juni 2026

Gastevenement

Congres Data Driven Healthcare

Ben jij benieuwd naar de nieuwste toepassingen van data in de zorg? Wil je ontdekken welke innovaties en marktoplossingen jouw organisatie écht verder helpen? En wil je in contact komen met gelijkgestemden uit de care, cure, GGD, GGZ en jeugdzorg?…

Kalender icoon woensdag 3 juni 2026

Gastevenement

Eurocities Annual Conference

Eurocities Annual Conference – Sharing horizons, connecting people The Eurocities Annual Conference 2026 will mark the 40th anniversary of the network, celebrating four decades of collaboration between European cities and reaffirming their role as engines of democracy, peace, and innovation….

Kalender icoon maandag 8 juni 2026 – woensdag 10 juni 2026

Het laatste nieuws

Nieuws
Jaarbeurs verder als Royal Dutch Jaarbeurs
Nieuwe naam onderstreept internationale positionering en aantrekkingskracht als ontmoetingsplek Utrecht, 12 mei 2026 – Jaarbeurs gaat vanaf vandaag verder onder…
Nieuws
Jaarbeurs breidt internationale activiteiten uit naar India met drukbezochte agrifood-beurs
Jaarbeurs werkt hard aan de uitbreiding van haar internationale activiteiten. Afgelopen week vond in New Delhi de allereerste editie plaats…
Nieuws
De creatieve trend van 2026: stoppen met doomscrollen en starten met kleuren 
KreaDoe Lentefestival verandert Koninklijke Jaarbeurs in een paradijs voor creatievelingen   Meer tijd voor hobby’s en ontspanning door te stoppen met doomscrollen: het is in tijden…
Nieuws
Internationale experts confronteren zorgsector tijdens de 'Zorg&' -vakbeurzen 2026: ‘Wie alleen Europees denkt, mist de toekomst’
Utrecht, 13 april 2026 – De toekomst van de zorg vraagt om een wereldwijde blik en de durf om bekende oplossingen los…
Nieuws
Groei door innovatie, internationalisering en loyaliteit van klanten: Koninklijke Jaarbeurs presenteert resultaten 2025
Utrecht, 7 april 2026 – Koninklijke Jaarbeurs kijkt terug op een sterk jaar. In 2025 groeide de organisatie in omzet,…
Nieuws
Utrecht pakt zorgpersoneelstekort aan met nieuwe banenbeurs voor werkzoekenden en zij-instromers
Utrecht, 25 maart 2026 – De regio Utrecht komt de komende tien jaar tienduizenden zorgmedewerkers tekort. Om die uitdaging gezamenlijk…
Nieuws
Zeldzame Banksy-werken tijdelijk te zien in Koninklijke Jaarbeurs
Utrecht, 24 maart 2026 – Van 2 april tot en met 31 mei 2026 is in het Beatrixgebouw van Koninklijke…
Nieuws
Animo om te emigreren groeit: EmigratieBeurs verhuist naar Koninklijke Jaarbeurs
Utrecht, 20 maart 2025 – Steeds meer Nederlanders onderzoeken een toekomst buiten de landsgrenzen. Die groeiende interesse vertaalt zich direct…
Nieuws
Vakbeurzen TechniShow en ESEF bevestigen positie als hét platform voor de maakindustrie
Utrecht, 19 maart 2025 – Afgelopen week brachten de vakbeurzen TechniShow en ESEF de volledige keten van de maakindustrie samen…
Nieuws
Jaarbeurs trots op lancering Intertraffic Asia in Bangkok
Jaarbeurs kondigt met trots aan dat Intertraffic  in 2027 uitbreidt naar Zuidoost-Azië met de lancering van Intertraffic Asia in Bangkok.…
Nieuws
Vakbeurs TechniShow 2026: maakindustrie toont werkende FPT Fabriek van de Toekomst en strategische ketenthema’s
Utrecht, 5 maart 2026 – TechniShow viert van 10 tot en met 13 maart haar 75ste editie in Koninklijke Jaarbeurs…
Nieuws
Royal Dutch Jaarbeurs benoemt Natasha Hall tot Vice President VIV Worldwide
Utrecht, 5 maart 2026 – Royal Dutch Jaarbeurs | VNU Group stelt Natasha Hall aan tot Vice President VIV Worldwide.…
