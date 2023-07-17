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Service

Persoonlijk & ervaren

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Bereikbaarheid

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We Are Live

De magie van live begint bij Royal Dutch Jaarbeurs. Want als mensen live samenkomen, gebeurt er iets moois. Dat is wat wij hier elke dag mogelijk maken. In het hart van Nederland, midden in Utrecht, bieden wij ruimte voor live ontmoetingen in alle vormen en maten. We denken met je mee voor catering op maat, bieden professionele audiovisuele ondersteuning en helpen je met de productie en decoratie. Samen zorgen we ervoor dat elk detail klopt, zodat jij en je gasten volledig het evenement kunnen beleven.

Met 10 hallen, meer dan 65 vergader- en congreszalen, een theater, restaurants en een studio geven we elk event de ruimte die het nodig heeft.

Ontdek onze locaties Plan jouw event bij Jaarbeurs

Onze eventlocaties

Congrescentrum Media Plaza

20 – 1000 deelnemers
3 congresgebieden

Beatrix Theater

350 – 2000 deelnemers
Unieke theaterzaal

Vergaderzalen MeetUp

1 – 240 deelnemers
30 vergaderzalen

Jaarbeurs Studio

In-house begeleiding
Plug & Play ervaring

Beurslocatie

10.000+ deelnemers
10 flexibele hallen

Restaurant Speys

1100 deelnemers
Flexibele ruimtes

Hier worden wij blij van

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Clinisys Customer Summit
Zoals ook in de vorige jaren, waren we heel blij met de professionele aanpak van de Jaarbeurs.
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Nationaal Warmte Congres
Perfecte samenwerking
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KNMP Najaarscongres
Een locatie die uitblinkt in samenwerking, flexibiliteit en haar veelzijdige karakter. Een warm team dat met je meedenkt.
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Platform Formalities Officers
Dankzij de hulpvaardige en flexibele medewerkers van de Jaarbeurs hadden we een geweldig evenement.
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SGP-jongerendag
Erg prettige samenwerking, vriendelijke mensen en erg professioneel.
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ProRail
Een hele makkelijke en flexibele ervaring. Snel schakelen en goed om aanpassingen op elk moment nog samen op te pakken.
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Vuist tegen voedselarmoede
Meedenkend, snel reagerend, uitstekende service

Agenda

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September 2026

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Sep

2026

Als alles duister is

Psalmen tussen hoop en vrees In 2026 keert Als Alles Duister Is terug met een bijzondere avond van samenzang in de Jaarbeurs Utrecht. Wat begon met luisteren en zoeken, groeide de afgelopen jaren uit tot avonden waarop mensen niet alleen kwamen om…

Kalender icoon vrijdag 4 september 2026

Gastevenement

Data Expo – Hét data-event van het jaar

Wil jij data voor jou laten werken? Een volgende stap zetten in jouw datagedreven organisatie? Vooroplopen en meer impact maken? Dan is dit dé beurs voor jou! Op Data Expo komen op 9 en 10 september kennis en praktijk samen….

Kalender icoon woensdag 9 september 2026 – donderdag 10 september 2026

Gastevenement

Cybersec Netherlands

Cybersec Netherlands is een toonaangevend cybersecurity-event dat professionals, bedrijven en innovatieve start-ups samenbrengt om de nieuwste ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen op het gebied van digitale veiligheid te verkennen. In een tijd waarin cyberdreigingen snel toenemen, biedt het event een platform…

Kalender icoon woensdag 9 september 2026 – donderdag 10 september 2026

Evenement van Jaarbeurs

Bezerkus Bingo – The Drag Queen Disco Bingo!

BEZERKUS BINGO is de wildste Drag Disco Bingo die je moet meemaken. Dit is geen normale bingo, maar een disco-bingo waarbij muzieknummers de cijfers vervangen. DJ TBA draait de leukste tunes en drag queens Keta Minaj en My Little Puny…

Kalender icoon zaterdag 12 september 2026

Evenement van Jaarbeurs

Collectors Garden – 12 en 13 September. Het leukste event voor fans van Pokémon! Een onvergetelijk dagje uit voor de hele familie

Na een geweldige editie in Maart, waarbij we meer dan 11.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen, is het op 12 en 13 September weer tijd voor de nieuwe editie van Collectors Garden! Met meer dan 10.000 m² aan stands, ruiltafels, activiteiten…

Kalender icoon zaterdag 12 september 2026 – zondag 13 september 2026

Gastevenement

Conversational Conference 2026

De 11e editie van Conversational Conference komt eraan De technologie is er, maar de realiteit is vaak pijnlijk: klanten die vastlopen in doodlopende flows, een chatbot die meer frustratie dan antwoorden oplevert… Daarom staat op Conversational Conference één vraag centraal:…

Kalender icoon donderdag 17 september 2026

Gastevenement

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Het laatste nieuws

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kind op skateboard tussen andere kinderen
Nieuws
Timmerstad Utrecht verhuist naar Jaarbeurs om meer kinderen enthousiast te maken voor techniek
Utrecht, 18 augustus 2026 – Op een moment waarop de bouw- en installatiesector voor grote uitdagingen staat door het aanhoudende…
Utrechtse Zomerspektakel vanaf 2 juli in Jaarbeurs
Nieuws
Utrechtse Zomerspektakel vanaf 2 juli in Jaarbeurs
Deze zomer zijn we als Royal Dutch Jaarbeurs gastheer van het Utrechtse Zomerspektakel. Van donderdag 2 juli tot en met…
Tijdelijk bos bij Jaarbeurs laat Utrechters verschil tussen steen en groen voelen
Persberichten
Tijdelijk bos bij Jaarbeurs laat Utrechters verschil tussen steen en groen voelen
Hoe groot het verschil is tussen een versteende omgeving en een groene plek, kunnen inwoners van Utrecht deze zomer zelf…
Outstanding Leadership Award voor CEO Jeroen van Hooff
Nieuws
Outstanding Leadership Award voor CEO Jeroen van Hooff
Een bijzondere erkenning voor Royal Dutch Jaarbeurs en onze CEO Jeroen van Hooff persoonlijk: Jeroen mocht in Mumbai, India, de…
Iconisch jongerenevent wordt in 2027 opnieuw gelanceerd als tweedaags jongerenplatform
Nieuws
Iconisch jongerenevent wordt in 2027 opnieuw gelanceerd als tweedaags jongerenplatform
Utrecht, 9 juni 2026 – Na 24 jaar keert Megafestatie terug naar de plek waar het groot werd: Jaarbeurs Utrecht.…
25e editie VIV Europe zeer succesvol afgesloten
Nieuws
25e editie VIV Europe zeer succesvol afgesloten
25e editie VIV Europe zeer succesvol afgesloten VIV Europe 2026 heeft officieel haar deuren gesloten na de 25e editie die…
Jaarbeurs neemt Food en Agri innovatieplatform Foodbytes over van Rabobank
Nieuws
Jaarbeurs neemt Food en Agri innovatieplatform Foodbytes over van Rabobank
Jaarbeurs neemt Food en Agri innovatieplatform Foodbytes over van Rabobank Utrecht, 2 juni 2026 – Royal Dutch Jaarbeurs neemt het…
Recordbezoek Cybersec Europe door dagelijks toenemende cyberdreiging
Nieuws
Recordbezoek Cybersec Europe door dagelijks toenemende cyberdreiging
Meer dan 7.300 cybersecurityprofessionals uit 97 landen bijeen om te spreken over thema’s als digitale soevereiniteit en OT-security
VNU Asia Pacific kondigt nieuwe CEO aan
Nieuws
VNU Asia Pacific kondigt nieuwe CEO aan
VNU Asia Pacific, dochteronderneming van Royal Dutch Jaarbeurs, kondigt de benoeming aan van de heer Duangdej Yuaikwarmdee als nieuwe Chief…
Royal Dutch Jaarbeurs en FC Utrecht ondertekenen overeenkomst Heart of Health Lounge in Stadion Galgenwaard
Nieuws
Royal Dutch Jaarbeurs en FC Utrecht ondertekenen overeenkomst Heart of Health Lounge in Stadion Galgenwaard
Utrecht, 21 mei 2026 – Royal Jaarbeurs en FC Utrecht hebben vandaag een overeenkomst ondertekend waarmee Jaarbeurs zich als partner…
Z.K.H. Prins Carlos spreekt tijdens openingsceremonie van VIV Europe 2026 in Jaarbeurs
Nieuws
Z.K.H. Prins Carlos spreekt tijdens openingsceremonie van VIV Europe 2026 in Jaarbeurs
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme zal aanwezig zijn en een toespraak houden tijdens de openingsceremonie van VIV Europe…
Jaarbeurs verder als Royal Dutch Jaarbeurs
Nieuws
Jaarbeurs verder als Royal Dutch Jaarbeurs
Nieuwe naam onderstreept internationale positionering en aantrekkingskracht als ontmoetingsplek Utrecht, 12 mei 2026 – Jaarbeurs gaat vanaf vandaag verder onder…
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