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De magie van live begint bij Royal Dutch Jaarbeurs. Want als mensen live samenkomen, gebeurt er iets moois. Dat is wat wij hier elke dag mogelijk maken. In het hart van Nederland, midden in Utrecht, bieden wij ruimte voor live ontmoetingen in alle vormen en maten. We denken met je mee voor catering op maat, bieden professionele audiovisuele ondersteuning en helpen je met de productie en decoratie. Samen zorgen we ervoor dat elk detail klopt, zodat jij en je gasten volledig het evenement kunnen beleven.
Met 10 hallen, meer dan 65 vergader- en congreszalen, een theater, restaurants en een studio geven we elk event de ruimte die het nodig heeft.
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