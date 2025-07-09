ESG Days

ESG Days is hét toonaangevende internationale congres in Europa data-gedreven duurzaamheid! Het evenement vindt plaats op 7 en 8 oktober 2025 in het prachtige Beatrix Theater van Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt bedrijven, beleidsmakers, investeerders, adviseurs, academici en professionals uit de duurzaamheidssector samen om de nieuwste inzichten, tools en regelgeving rondom Environmental, Social & Governance (ESG) te verkennen.

Tijdens de ESG Days ontdek je hoe je jouw organisatie groener, eerlijker en slimmer kunt maken. Leer over aankomende regelgeving (zoals CSRD), hoe je betrouwbare duurzaamheidsgegevens verzamelt en zie hoe anderen ambitie omzetten in actie.

Sprekers zijn Sahin Caglayan (medeoprichter en CEO van Faradai), Willem Melis (Carbon Advisor & Country Manager Belgium bij Anthesis Group) en Professor Neil Woodcock (medeoprichter & Executive Chairman van 51toCarbonZero).

ESG Days bestaat uit meerdere evenementen:

  • Internationale ESG Data Conferentie en Expo
  • ESG Jobs – de carrièrebeurs voor banen en opleidingen in duurzaamheid
  • 12 Deep-Dive sessies van een halve dag, waaronder ESG-strategieën voor steden en regio’s en de rol van AI in duurzaamheid.

Nieuwsgierig? Bekijk het programma, de sprekers en de belangrijkste thema’s op www.esgdays.com

 

Dit evenement wordt georganiseerd door Koninklijke Jaarbeurs in samenwerking met MVO Nederland en Carbon Data Europe.

Beatrix Theater, Expozaal, Vergadercentrum MeetUp
7 okt - 8 okt 2025
Hapje eten bij Jaarbeurs
